В Перми огнеборцы спасли женщину из горящей квартиры Пожар возник из-за короткого замыкания тостера Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В многоквартирном доме на проспекте Декабристов в Перми хозяйка квартиры едва не лишилась жизни из-за вспыхнувшего огня при нарушении правил эксплуатации электрооборудования.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 28 сентября, в 19:31, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на проспекте Декабристов в Индустриальном районе.

На место происшествия выехали 22 спасателя и 6 спецмашин. Как выяснилось, пожар возник на кухне в одной из квартир. Спасатели вывели из горящего помещения женщину. Её вывели на улицу, оказали ей доврачебную помощь и передали приехавшим медикам.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ликвидировать горение пожарные смогли в 20:13. Площадь пожара составила 9 кв. м.

Его предварительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной пожара стало произошло замыкание тостера на кухне.

В связи с инцидентом в ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости пользоваться только исправными электроприборами, не перегружать электросеть и не оставлять работающие электроприборы без присмотра. Кроме того, в ГУ МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендуют установить дома пожарный извещатель и иметь огнетушитель.

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