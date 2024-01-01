Губернатор Пермского края поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником Дмитрий Махонин пожелал им новых достижений, здоровья и благополучия Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин обратился к работникам и ветеранам машиностроительной отрасли и поздравил их с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.

По словам губернатора, машиностроительная отрасль региона сформировалась благодаря труду многих поколений прикамцев.

«Вы создаете прорывные технологии и высокоточное оборудование для авиации, энергетики, нефтегазовой и космической отрасли. Производите современную и востребованную продукцию для оборонно-промышленного комплекса. Помогаете обеспечивать бесперебойную работу многих отраслей промышленности региона и страны», — сообщается на сайте краевого правительства.

Дмитрий Махонин выразил отдельную благодарность ветеранам отрасли, так как они «заложили основы для современных производственных достижений», «были наставниками для молодых коллег и передали им свой опыт».

Губернатор поблагодарил их за преданность профессии и ответственность в работе, пожелав новых достижений, здоровья и благополучия.





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