Вылет самолёта из Сочи в Пермь задержали на 10 часов из-за поломки Пассажиры долгое время провели на борту воздушного судна в ожидании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 28 сентября пассажиры авиарейса Сочи—Пермь, которые должны были улететь в столицу Прикамья в 22:35, были вынуждены провести на борту воздушного судна четыре часа. Об этом сообщается издание perm.aif.ru со ссылкой одну из пассажирок из Перми.

Она пояснила, что пассажиров запустили в самолёт, и они провели там целых четыре часа.

«Затем ожидание продолжилось в здании аэропорта. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолёта», — рассказала пассажирка, добавив, что вылет перенесли на 10 часов — на 8:25 (по времени Сочи).

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет самолёта перенесён на 8:25, а до этого время вылета откладывалось на 23:50.

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