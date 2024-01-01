Бывший министр сельского хозяйства Прикамья стал владельцем пекарен своей супруги Олег Хараськин управляет филиалами в Чайковском и Чернушке Поделиться Твитнуть

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин оформил на себя чернушинское ООО «Страна Пекарния» и ООО «Страна Пекарния Чайковский». Ранее владелицей этих компаний была его супруга — Елена Хараськина.

Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные, опубликованные в «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Страна Пекарния» появилось в Чернушке в 2011 году, а ООО «Страна Пекарния Чайковский» годом позже. Первое предприятие занимается торговлей хлебобулочных изделий, а второе — производством мучных изделий. В Чайковском округе работает восемь филиалов предприятия, в Чернушке — 14.

Отметим, Олег Хараськин начинал свой бизнес как директор межколхозной строительной организации ТОО «Сельстрой». В начале 2000-х он пошёл в политику: был главой Чернушинского муниципального района, министром сельского хозяйства в краевом правительстве, руководителем аппарата Главного федерального инспектора по региону.

В 2017 году Хараськин попытался участвовать в выборах губернатора Пермского края — баллотировался от партии «Великое отечество», но его не зарегистрировали в качестве кандидата, так как он не прошёл муниципальный фильтр.

В 2020 году Олег Хараськин возглавил сельхозпредприятие в Чернушинском городском округе — ООО «Николаевское». Оно производит мясную продукцию.

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