В районе ДКЖ в Перми могут построить башню высотой 150 метров Ранее предполагалось возвести здание на 45 метром ниже Поделиться Твитнуть

Столичный девелопер «Кортрос», который займется комплексным развитием микрорайона ДКЖ в Перми, рассчитывает увеличить высоту своей башни в составе будущего квартала со 105 до 150 м. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора девелоперской группы Станислава Киселёва.

Сейчас компания уточняет наличие высотных ограничений для микрорайона. Если удастся уладить все формальности, то 150-метровая башня станет самым высоким зданием в Перми и будет насчитывать около 50 этажей. Сейчас самое высокое жилое здание Перми Headliner находится в ЖК «Гулливер», его высота 99,9 м (31 этаж).

В девелоперской группе «Кортрос» также определились с назначением высотного здания. Там разместятся квартиры.

Напомним, что в апреле ГК «Кортрос» одержала победу в торгах, организованных краевым минстроем, на право комплексного освоения микрорайона ДКЖ. Площадь территории реновации составляет 25,3 га и ограничена улицами Учительская, Боровая, Каменского, Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская и Энгельса. В рамках проекта компания построит 230 тыс. кв. м недвижимости, включая социальные, инфраструктурные и коммерческие объекты, а также другие сооружения. Данный проект комплексного развития территории запланирован на срок в восемь лет, а инвестиции в строительство составят свыше 25 млрд руб.

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