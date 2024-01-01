Пермские гандболисты уступили в «медвежьем дерби» в Чехове Поделиться Твитнуть

В субботу, 28 сентября, в очередном матче гандбольной Суперлиги сезона 2024/25 состоялось «медвежье дерби». Игра между ГК «Чеховские медведи» и ГК «Пермские медведи» прошла в Подмосковье и завершилась победой хозяев 39:37.

Матч проходил упорно, с «качелями» в два-три мяча. Счёт к перерыву был 21:18 в пользу чеховцев. Во втором игровом отрезке пермяки сумели сократить отставание, сравнять счёт, но опять совершенно не нужные ошибки наших гандболистов вмешались в игру, и «Чеховские медведи» забирают победу в классическом гандбольном противостоянии.

Лучшим у «Чеховских медведей» стал Александр Котов (на его счету десять мячей), а самым результативным игроком «Пермских медведей» стал Денис Афонин, забивший девять голов.





«Чеховские медведи» набрали десять очков в шести матчах и занимают второе место турнирной таблице чемпионата. «Пермские медведи» с шестью очками в шести играх идут пятыми.





Следующую игру «Пермские медведи» проведут 3 октября дома против ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.