Пермские гандболисты уступили в «медвежьем дерби» в Чехове
В субботу, 28 сентября, в очередном матче гандбольной Суперлиги сезона 2024/25 состоялось «медвежье дерби». Игра между ГК «Чеховские медведи» и ГК «Пермские медведи» прошла в Подмосковье и завершилась победой хозяев 39:37.
Матч проходил упорно, с «качелями» в два-три мяча. Счёт к перерыву был 21:18 в пользу чеховцев. Во втором игровом отрезке пермяки сумели сократить отставание, сравнять счёт, но опять совершенно не нужные ошибки наших гандболистов вмешались в игру, и «Чеховские медведи» забирают победу в классическом гандбольном противостоянии.
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