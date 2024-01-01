В Перми к отоплению подключили более 3 тысяч жилых домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подачу отопления в 563 социальных объекта Перми, что составляет 81% запланированного объёма. Тепло поступило в 223 детских сада, 140 школ, 151 больницу и 49 поликлиник. Кроме того, обогрев получили 155 учреждений высшего образования, лицеев и колледжей, а также 9 домов культуры. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на пресс-службу компании.

Также тепло было подано в 3285 жилых дома, что охватывает 60% многоквартирных зданий, за теплоснабжение которых в краевом центре отвечает «Т Плюс».

Управляющие компании — ТСЖ и УК — получили рекомендации активизировать подключения жилых зданий. Так как в начале отопительного сезона требуется время для регулировки гидравлических и температурных параметров, чтобы системы отопления внутри домов работали эффективно.

Этой зимой «Т Плюс» в Перми обеспечит теплоснабжение 699 бюджетных объектов, 219 корпусов учебных заведений, 16 домов культуры, 5430 многоквартирных домов.

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