В Перми заработало детское такси Поделиться Твитнуть

фото: Светлана Ожегова

Руководитель детских центров «Продлёнка для ребенка» Светлана Ожегова в сентябре запустила в Перми сервис детского такси. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

«Устранены лаги, и приложение «Детское такси» готово для скачивания. Оставляйте свои заявки, задавайте вопросы!» — написала активистка на своей странице ВКонтакте. Скачать приложение можно как в RuStore, так и в AppStore.

В интервью изданию «В курсе» женщина пояснила, что за рулём детских такси будут только женщины. Требования к сотрудницам сервиса довольно жесткие: безаварийный стаж вождения от трёх лет, стрессоустойчивость, терпеливость. Кроме непосредственно поездки, сервис предлагает сопровождение ребёнка из дома, школы, кружков, секций и т.д.

Для получения услуги будет заключаться трехсторонний договор между родителем ребёнка, исполнителем и Светланой Ожеговой.

По её словам, в настоящее время сервисом уже пользуются более 50 человек. Большая часть обслуживается по договорам постоянного расписания.

Ожегова заявила, что рассматривает возможность экспансии сервиса в Ижевск и Екатеринбург.

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