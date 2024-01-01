Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с ржавой водой в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: ВК Подслушано Александровск

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе мониторинга сообщении в Интернете была обнаружена проблема с качеством воды в городе Лысьва по ул. Металлистов (в районе МБОУ «СОШ №7»).

Чтобы подтвердить справедливость жалоб, сотрудники Управления и Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы воды в разводящей сети водоснабжения в этом микрорайоне и пообещали держать ситуацию на контроле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщения с жалобами лысьвенцев на качество водопроводной воды появились в сообществе «Подслушано Лысьва» в соцсети «ВКонтакте». Люди сообщали, что текущая из кранов вода по цвету больше напоминает «Кока-колу», и пользоваться ей для бытовых нужд практически невозможно. Некоторые горожане предположили, что ведётся промывка сетей, а значит цвет воды ещё долго не вернётся к норме.





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