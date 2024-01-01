Жителей Прикамья оштрафовали за убийство бездомного пса Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд в Пермском крае вынес приговор двум жителей посёлка Затон, которых обвиняли в жестоком обращении с бездомной собакой по кличке Мишка.

Судом было установлено, что в июне 2024 года бездомное животное испугало маленького мальчика. Отец ребёнка, решив нейтрализовать угрозу, договорился с другом о том, чтобы вывезти собаку в лес.

Один из мужчин накинул на шею пса верёвку, которую привязал к фаркопу автомобиля. Не обращая внимания на страдания животного, они проехали по грунтовой дороге более двух километров на высокой скорости. В это время Мишка сначала бежал за машиной, скулил и лаял, но из-за натяжения веревки упал на землю и его бездыханное тело какое-то время ещё волочилось следом. Жестокое обращение привело к мучительной смерти собаки, которую живодёры затем похоронили в лесополосе.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа: 25 000 и 30 000 руб. соответственно.





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