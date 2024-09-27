Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Победителем пермского кинофестиваля стал фильм из Нидерландов Увидеть лучшие фильмы «Флаэртианы» можно будет в ближайшие дни в «Кристалл-центре» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

В Перми 27 сентября завершился XXIV Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

"Стекло, моя несбывшаяся жизнь"

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

"Против ветра"

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

За время фестиваля зрители увидели 107 фильмов из разных стран, 40 из них вошли в конкурсную программу, еще 67 фильмов были показаны в специальных программах. Зрители участвовали в мастер-классах и обсуждениях, индустриальной программе Doc.Talk; для онлайн-просмотра была доступна серия образовательных и деловых событий «Флаэртиана-форум». Показы посетили более 11 тыс. зрителей, около 6 тыс. присоединились онлайн на мастер-классах.

Главный приз — «Большой золотой Нанук» — жюри международного конкурса под председательством кинодраматурга Алексея Алешковского присудило фильму «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» (16 +) режиссера Рогира Капперса из Нидерландов. Это трагикомическая история, которую 52-летний Рогир Капперс снял о себе самом, о стремлении к своей детской мечте: он хочет стать уличным музыкантом и играть на стеклянном органе — инструменте, сделанном из поющих винных бокалов.

"Кикс"

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Приз «Серебряный Нанук» «За открытие новых тем и новых героев» получил фильм «Против ветра» (16 +) режиссёра Татьяны Соболевой — о жизни в Ногайской степи в Дагестане.

Приз «Серебряный Нанук» «За оригинальное художественное решение» получил фильм «Кикс» (16 +) производства Венгрии, Франции и Хорватии, режиссёры — Балинт Ревеш и Давид Микулан. Авторы наблюдали за взрослением героя — мальчика Саньи — на протяжении 12 лет.

Жюри присудило два специальных упоминания: «За искренность разговора о лжи» — фильму «Текстура лжи» (18 +), режиссёр Ефим Грабой (Израиль); и «За лучший дебют» — фильму «Нас трое» (16 +), режиссёр Хеня Бродбекер (Израиль).

"Лосёнок"

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Приз зрительских симпатий достался фильму-победителю — «Стекло, моя несбывшаяся жизнь».

В национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» жюри под председательством оператора Николая Волкова признало лучшим фильм «Лосёнок» (12 +) режиссёра Елены Копцевой. Он получил приз «Малый Золотой Нанук».

"Горький мёд"

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Специального упоминания жюри удостоены фильмы «Свой среди детей» (16 +), режиссёр Олеся Епишина, и «Лежбище быка» (12 +), режиссёр Вячеслав Столяров.

Специальный приз организационного комитета фестиваля получил фильм Ольги Ажнакиной «Человек труда» (12 +).

В студенческом конкурсе жюри под председательством режиссёра Андрея Ананина присудило победу фильму Юлии Макаровой «Горький мёд» (6 +). Специальное упоминание жюри получили фильмы «И человек на свет явился» (16 +) Кристины Хегай, «Вверх тормашками» (12 +) Екатерины Ксенц и «Музей» (0 +) Анны Граве.

В ближайшее время на сайте «Пермской синематеки» и в социальных сетях «Флаэртианы» появится расписание показов фильмов-победителей на специальных сеансах в «Кристалл-центре».

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