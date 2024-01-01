Алёна Бронникова Власти Соликамска в Прикамье создадут инспекцию по надзору за содержанием города Работу инспекторов запустят в течение месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Соликамского городского округа в Пермском крае нашли способ бороться с нарушениями правил благоустройства с помощью инспекторов. Как рассказал мэр Александр Русанов, в Соликамске в течение месяца появится административно-техническая инспекция по надзору за соблюдением правил благоустройства и содержанием города.

«Сначала опробуем схему работы в городе, затем включим и сельские территории. Инспекция начнёт работать ориентировочно в течение месяца», — написал он на стене личной страницы ВКонтакте.

Для этого город поделят на семь кварталов, за каждым из которых будет закреплён квартальный инспектор. В его задачи будет входить ежедневный мониторинг территории и фиксация нарушений физическими и юридическими лицами. Инспектор должен будет обращать внимание на мусор, граффити, открытые люки, вывоз снега, расклейку объявлений, состояние контейнерных площадок и т.д.

По словам Русанова, дополнительное финансирование на эти цели не потребуется.

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