В Пермском крае водитель «Шевроле Круз» насмерть сбил пенсионера на мопеде Авария случилась в Елово Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, днём 27 сентября в селе Елово произошло смертельное ДТП с участием пожилого мужчины, которого сбили насмерть.

В ведомстве уточнили: по предварительной информации, около 15:10 по ул. Свердлова автомобиль «Шевроле Круз», за рулём которого был 33-летний мужчина, наехал на пенсионера 1947 г.р., двигавшегося по пешеходной дорожке. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте.

Полиция организовала проверку по факту ДТП. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции Прикамья призывают всех водителей мототранспортных средств соблюдать Правила дорожного движения.

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