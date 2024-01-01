В Пермском крае рост налогов вынуждает ИП переводить сотрудников на аутсорсинг Со следующего года бизнес будет дополнительно оплачивать НДС Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми состоялся круглый стол, организованный управлением Федеральной налоговой службы в Пермском крае, на котором бизнес-сообщество и чиновники обсудили изменения в налоговом законодательстве.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», присутствовавший на заседании уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов высказал мнение, что пермские бизнесмены ищут новые возможности оптимизации налогообложения в связи с изменениями в законодательство, которые вступают в силу с начала 2025 года.

По его словам, введение прогрессивной шкалы по НДФЛ для некоторых работодателей стало поводом задуматься о том, чтобы вывести некоторые функции на аутсорсинг. В связи с этим некоторые бизнесмены хотят перерегистрировать свой бизнес в другие российские регионы. Речь идёт о так называемых «внутренних офшорах», где действуют пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН).

Руководитель налоговой службы по региону Наталья Гурова пояснила: налоговики изучают вопросы релокации бизнеса, и уже сложилась соответствующая судебная практика. Были случаи, когда уполномоченный орган через суд смог доказать, что релокация прошла с целью ухода от налогов в одном регионе через формальную перерегистрацию в другом.

Отметим, с начала следующего года предприниматели, которые работают на УСН с доходом более 60 млн руб., должны дополнительно оплачивать НДС. В среднем, это может коснуться от 3 до 6% пермских предпринимателей.

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