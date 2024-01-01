В Перми водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку Школьница находится в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

В Перми утром 27 сентября 10-летняя школьница попала под машину в микрорайоне Садовый. Она неожиданно выбежала на дорогу из-за автобуса, прямо под колеса транспорта.



ДТП попало на запись видеорегистратора. На видео видно, что девочка стоит на остановке «Школа №135» в микрорайоне Садовый. Останавливается автобус. Школьница выскакивает на дорогу, чтобы пробежать на противоположную сторону, но не видит мчащийся автомобиль. Водитель иномарки тоже не замечает резко выскочившую из-за автобуса девочку и не успевает затормозить. Видео с регистратора опубликовано в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

Как рассказали в Минздраве Пермского края, девочка находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.



Ранее, «Новый компаньон» писал о крупном ДТП, которое произошло вечером 26 сентября под Карагаем, с участием двух машин и рейсового автобуса «Пермь-Кудымкар». Двое человек погибли, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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