На демонтаж модульного причала у речного вокзала Перми выделили 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило тендер на демонтаж, хранение и повторную установку модульного причала у речного вокзала Перми. Согласно документации конкурса, подрядчик обязан провести демонтаж причала, расположенного по адресу ул. Монастырская, 2, в период с 18 по 23 октября. При этом необходимо обеспечить его хранение до весны и установить обратно 28 апреля 2025 года. На аукцион одним из первых обратил внимание «Рифей».

В процессе демонтажа потребуется отключить основное береговое питание причала, отсоединить якорные цепи и разместить их на палубе, а также расцепить понтон и зафиксировать его с помощью швартовных тросов. Кроме того, подрядчику нужно будет получить разрешение на транспортировку причала к месту хранения, провести его буксировку и обеспечить сохранность во время зимнего хранения. Начальная стоимость контракта составляет 2,7 млн руб.

Следует отметить, что модульный причал для маломерных судов у Речного вокзала в Перми был установлен в этом году для нового речного маршрута «Пермь I — Закамск», по которому ходило электросудно «ЭкоходЪ 2».

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