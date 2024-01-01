Скончался пермский тележурналист Артём Казин Он также работал пресс-секретарём в краевом минсоце Поделиться Твитнуть

Фото: страница Артём Казина ВКонтакте

В возрасте 44 лет ушёл из жизни журналист из Перми Артём Казин, который долгое время работал на ГТРК «Пермь». Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал историк и археолог Григорий Головчанский.

В последние годы Артём Казин работал пресс-секретарём в краевом минсоце, а позже занимался изучением парохода «Вера Фигнер», который в 2020 году группа дайверов нашла на дне реки Сылва.

Также он участвовала в экспедициях в горах Северного Урала и помогал в строительстве туристической тропы.

Артём Казин родился 23 июля 1980 года. Он был выпускником историко-политологического факультета ПГУ, который окончил в 2022 году.

Редакция «Новый компаньона» приносит соболезнования всем родным и близким журналиста.

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