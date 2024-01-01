Конкурсы по выбору глав четырёх муниципалитетов Прикамья состоятся во второй половине ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 26 сентября, депутаты дум в Ординском муниципальном округе, а также Нытвенском, Октябрьском и Очёрском городских округах определились с датой проведения конкурса по избранию глав своих муниципалитетов.

По данным телеграм-канала «На местах», главу Ординского муниципального округа определят 21 ноября. Документы на участие в конкурсе от кандидатов принимаются с 8 октября по 8 ноября.

Главу Нытвенского городского округа должны определить 20 ноября. Приём документов от желающих участвовать в конкурсе состоится с 1 октября по 5 ноября.

В Октябрьском городском округе депутатам предстоит выбрать мэра 22 ноября. Документы на конкурс будут принимать с 8 октября по 8 ноября.

В Очёрском городского округа кандидата на пост главы определят 25 ноября. Претенденты могут подать документы на участие с 1 октября по 5 ноября.

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