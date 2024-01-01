Алёна Бронникова В Перми активист получил арест на пять суток за националистические высказывания В этом году Романа Юшкова уже привлекали к административной ответственности по аналогичной статье Поделиться Твитнуть

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Дзержинский суд Перми 26 сентября рассмотрел дело об административном нарушении в отношении националиста-оппозиционера Романа Юшкова за публикации в одной из групп ВКонтакте. Судья Елена Мухина вынесла постановление о назначении административного наказания обвиняемому по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как сообщает «Эхо Перми», центр по противодействию экстремизму и краевая прокуратура установили, что посты в группе ВКонтакте, главным редактором которой является Юшков, содержат «негативную оценку социальной группы мигрантов как источника угрозы коренному населению». По закону редактор сообщества несёт юридическую ответственность за все публикации. Рассмотрев дело, суд признал пермяка виновным и вынес ему наказание в виде ареста на пять суток.

В этом году Юшкова уже штрафовали по аналогичной статье на 20 тыс. руб. за видеоролик, опубликованный в соцсетях, в котором он допустил дискриминацию в адрес этнической группы. А также летом он отбывал пять суток ареста за негативные высказывания в адрес цыган.

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