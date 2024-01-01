В Прикамье спасатели ищут в пруду тело ребёнка, пропавшего 21 год назад Поиски проводили в рамках расследования уголовного дела Поделиться Твитнуть

Пермская краевая служба спасения (ПКСС) по распоряжению регионального министерства территориальной безопасности провела с помощью водолазов поисковую операцию в пруду в посёлке Ярино Добрянского округа Прикамья. В информации ПКСС отмечается, что в этом водоёме, предположительно, может находиться тело малолетней девочки, пропавшей ещё в 2003 году.

Выезд поисково-спасательной группы проходил по запросу СУ СКР по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела. Его подробности в ведомстве не раскрыли.

Спасатели обследовали акваторию пруда, но доказательств того, что тело находится там, пока не найдено.

В сообщении об операции Пермская краевая служба спасения напомнила, как важно с раннего детства обучаться главным правилам безопасности. Их знание может уберечь ребёнка от трагических последствий.

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