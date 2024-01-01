Сотрудничество в сфере молодежной политики, спорта и культуры: состоялся визит реготделения «Единой России» в Северодонецк Поделиться Твитнуть

В составе делегации, работавшей в городе-побратиме, первый заместитель секретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполкома Станислав Швецов, заместитель руководителя - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполкома Мария Бабушкина.

В рамках реализации пунктов народной программы «Единой России» по интеграции новых регионов Российской Федерации и организации системы гуманитарной и волонтёрской помощи, реготделение партии регулярно выезжает в подшефный город Пермского края – Северодонецк Луганской Народной Республики.

В настоящее время ведется системная работа представителей Пермского края с органами власти Северодонецка по содействию в интеграции, гармонизации законодательства и нормативно-правовой базы новых регионов.

Актив пермского реготделения «Единой России» оказывает своим коллегам-партийцам в Северодонецке методическую и организационную помощь.

– Работа в рамках партийных проектов, организация деятельности на уровне первичных отделений партий, уставная деятельность по привлечению в ряды партии новых членов: вопросов, которые сегодня стоят перед единороссами новых субъектов, много. Помогаем коллегам по всем направлениям, – говорит первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев. – Сегодня у нас сложились не только хорошие рабочие, но и очень теплые дружеские отношения с местным отделением партии из города-побратима. Мы начали проводить совместные мероприятия. Например, в этот раз провели мастер-класс для школьников города по изготовлению «сухих» душей.

Расходные материалы для мастер-класса подготовили волонтеры мастерских «Подари СВОй час для Победы» при храме в честь Иверской иконы Божией Матери города Перми при поддержке депутата Пермской городской Думы Олега Шлыкова.

В рамках визита пермяки также передали ковер для занятий самбо Детско-юношеской спортивной школе г. Северодонецка.

Подарок юным спортсменам подготовили РОО «Спортивный клуб «ДИНАМО ДЗЮДО-профи» (президент Александр Вишняков), ГБУ ДО Пермского края «СШОР по дзюдо и самбо» и Андрей Воробьев, тренер-преподаватель по самбо ГБУ ДО ПК «СШОР по дзюдо и самбо» п. Октябрьский.

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