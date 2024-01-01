Алёна Бронникова В Прикамье на металлургическом заводе запустили новый прокатный комплекс Инвестиции в проект составили 7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Чусовой

Игорь Катаев

На одном из старейших предприятий Прикамья ввели в эксплуатацию новый производственный комплекс. Как сообщается на сайте краевого правительства, на заводе Объединённой металлургической компании (ОМК) в Чусовом ввели в эксплуатацию стан по производству стального проката для автокомпонентов.

В рамках проекта техперевооружения был реконструирован прокатный цех предприятия. Оборудование обновляли поэтапно, не прерывая работу завода в целом. В новом комплексе, площадь которого составила 12 тыс. кв. м, установлены печь для нагрева заготовки, прокатный стан в виде черновой клети, промежуточные и чистовые группы клетей, линии термоупрочнения проката, участки охлаждения, резки и упаковки.

На реализацию проекта ОМК направила 7 млрд рублей. Производительность цеха составит более 200 тыс. тонн в год. В новом производстве ОМК заняты более 200 сотрудников.

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