Пермская «Парма» крупно уступила на выезде в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл и второй матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Игра проходила 25 сентября в гостях в Нижнем Новгороде с БК «Пари НН». Финальный счёт встречи — 83:51.

Самыми результативным игроком в составе пермяков оказался Григорий Тучков, набравший 13 очков, сделавший четыре подбора и две передачи. Александр Захаров набрал восемь очков, а Ройс Хэмм — семь.

Главный тренер «Пармы» Евгения Пашутина после матча в Нижнем Новгороде заявил, что хозяевам удалось навязать жесткую борьбу, на которую пермяки не смогли ответить: «Будем в этом разбираться, соперник победил заслуженно. Ключевыми факторами поражения стали подбор и жесткая защита соперника. Также «Пари НН» спровоцировал нас играть в индивидуальный баскетбол. Даже под таким давлением нужно двигать мяч и играть командно, как мы это сделали в заключительной четверти. Проанализируем ошибки и должны быть готовы к следующему матчу с «Астаной» дома 29 сентября».

Напомним, это уже второе поражение «Пармы». Первый матч сезона 22 сентября в Саратове против БК «Автодор» пермяки проиграли 67:59.

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