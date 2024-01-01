В Перми у ТЦ «IMall Эспланада» сгорел автомобиль Причины ЧП устанавливаются Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Вечером 25 сентября в районе ТЦ «IMall Эспланада» в Перми загорелся припаркованный неподалёку автомобиль. Дым и огонь заметили очевидцы и начали размещать фото и видео в социальных сетях.

В ГУ МЧС по Пермскому краю оперативно прокомментировали случившееся.

«Сообщение о пожаре поступило в 21 час 24 минуты, горение ликвидировано в 21 час 35 минут. Пожар на площади 6 квадратных метров ликвидировали 9 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС России. Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства и причина устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Портал 59.ru cо ссылкой на очевидцев сообщил, что сгорела Toyota RAV4. Хозяин иномарки успел забрать из горящей машины детское кресло и личные вещи. От автомобиля после пожара практически ничего не осталось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.