Водителей в Прикамье предупредили о ночных заморозках Утром возможен туман Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Как предупредили в региональном управлении МЧС, 26 сентября в Пермском крае в ночные часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°С. Утром возможен туман.

Сотрудники ведомства обратились к водителям с предупреждением: «Рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия. Будьте внимательными и осторожными».

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что начало недели в Прикамье будет весьма холодным из-за арктического вторжения с Баренцева моря. На севере региона даже наблюдались осадки в виде снега.

Однако уже с четверга в Пермском крае обещано потепление, которое приведёт к повышению температуры воздуха в дневные часы до +20 градусов. Тёплая и практически сухая погода продержится в регионе до конца месяца.





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