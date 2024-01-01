На СВО погибли двое военнослужащих из Прикамья Обоих похоронят в посёлке Зюкайка Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли военнослужащие Родион Коноваленко и Евгений Щипицын. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Родион Коноваленко родился 15 мая 1998 года в Краснокамске. Он воспитывался в приёмных семьях. После окончания школы поступил в Верещагинский многопрофильный техникум.

Мужчина служил на СВО рядовым, оператором отделения огневой поддержки взвода (штурмовой) роты. Погиб от ранений 16 сентября. У него остались брат, жена и бабушка, которая его воспитывала.

Прощание с военнослужащим пройдёт 26 сентября в 17:00 в п. Зюкайка.

Евгений Шипицын родился 17 мая 1969 года в п. Старая Майна Ульяновской области. Окончил школу № 49 в Перми. Получил два высших образования по специальностям «журналист» и «юрист». У него была своя юридическая фирма.

Рядовой Евгений Щипицын участвовал в СВО в качестве стрелка-радиотелефониста отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Погиб 11 сентября. У мужчины остались жена и сын.

Прощание с погибшим состоится 27 сентября в п. Зюкайка. О месте и времени похорон местные власти сообщат дополнительно.

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