Суд в Перми арестовал счета чиновницы, которая купила дорогую иномарку Женщина не смогла объяснить, откуда у неё взялись деньги на покупку Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Перми Индустриальный райсуд удовлетворил просьбу прокуратуры о блокировке банковских счетов Натальи Плюсниной, заместителя руководителя районного отдела теруправления по Перми минсоцразвития Пермского края. Как сообщает Properm.ru, такое решение было принято на заседании 25 сентября.

Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у чиновницы Mercedes-Benz GLE 4MATIC, приобретённый ею в 2022 году. Ранее в сообщении надзорного органа указывалось, что стоимость автомобиля составила 9 млн руб., однако официальные доходы Плюсниной не достигают такой суммы, и она не смогла доказать законность источника финансирования данной покупки.

Подавая ходатайство о блокировке счетов, прокурор отметил, что после ареста автомобиль Mercedes был угнан в Казахстан. Данное действие истец расценил как попытку скрыть активы от государства. В результате ходатайство о запрете на списание средств со счетов получило одобрение, и теперь доступ к этим финансовым ресурсам у Плюсниной ограничен.





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