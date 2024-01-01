Клюква продолжает выдавать семейную ипотеку Поделиться Твитнуть

В то время, как крупнейшие банки РФ почти исчерпали лимиты на выдачу льготной ипотеки для семей с детьми, банк «Урал ФД» (розничный бренд «Клюква» ) располагает запасом, который позволит пермякам приобретать жилье в новостройках по льготной ставке.

Напомним, что семейная ипотека действует с 2018 года. В июле 2024-го программу перезапустили с новыми условиями и продлили до 2030 года. Однако, по данным Минфина лимитов*, установленных государством, хватит только до ноября. Когда средства будут израсходованы, получить такой кредит уже не получится.

«На фоне повышения Ключевой ставки и связанного с этим роста ставок по кредитам, возможность взять ипотеку по ставке значительно ниже рыночной остается для многих семей единственным способом решить квартирный вопрос. За последний месяц мы видим существенный рост заявок на семейную ипотеку и рады, что в Клюкве есть лимиты на ее выдачу» — комментирует ситуацию бизнес-лидер направления ипотечного кредитования банка «Урал ФД» Елена Фатихова.

Узнать подробнее об условиях госпрограммы льготной ипотеки для семей с детьми можно на сайте банка, в розничных офисах Клюквы, в ипотечном центре «Мой дом» или по телефону 8 800 100 10 40.

*Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Финансовым организациям, которые участвуют в федеральной программе, компенсируют недополученный доход за разницу между рыночной и сниженной ставкой.

Когда средства будут израсходованы, получить такой кредит не получится.





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