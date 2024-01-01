Сыры из Голландии и Испании давили бульдозером на свалке в Перми Продукция запрещена к ввозу в РФ Поделиться Твитнуть

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе совместного рейда с таможенниками и представителями транспортной прокуратуры обнаружили в продуктовом магазине на ул. Лихвинской в Перми (принадлежит ИП ИП Сидорук А.В.) сыры в ассортименте, произведённые в Голландии и Испании.

Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, молочная и другая животноводческая продукция из этих стран запрещена к ввозу в Российскую Федерацию. Соответствующий указ президента действует ещё с 2014 года. Поэтому инспекторы всю партию товара весом около 16 кг у продавца изъяли и составили соответствующие акты.

В этот же день, 18 сентября, сыры вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов «Софроны» под Пермью и уничтожили «путём механического воздействия». Проще говоря, товар раздавили бульдозером.

Напомним, в тот же день, 18 сентября 2024 года, президент Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2026 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС был введён в 2014 году против стран, которые поддержали антироссийские санкции после возвращения Крыма в состав РФ. За десять лет существования эмбарго список стран и санкционных товаров планомерно расширялся, а действие указа неоднократно продлевалось.





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