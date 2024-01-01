В аэропорту Перми полиция задержала буйного пассажира Мужчина устроил дебош в кафе и оказал сопротивление стражам порядка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности дебошира, который хулиганил в аэропорту Перми. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

ЧП произошло 20 сентября. В одном из кафе аэровокзала мужчина громко ругался, употребляя нецензурные слова, а потом ещё и закинул ноги на стол. Это заметили сотрудники Линейного отделения полиции и сделали пассажиру замечание, однако на требования правоохранителей прекратить нарушать общественный порядок гражданин не отреагировал.

Тогда буйного гражданина решили доставить в дежурную часть. При этом мужчина стал оказывать сотрудникам сопротивление и оскорблять их. Полицейским ничего не оставалось, как надеть на дебошира наручники.

В участке выяснилось, что хулиган сильно пьян. Экспертиза показала 0,5 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Была установлена личность задержанного. Это 42-летний житель Перми, который в 2023 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и за неповиновение сотруднику полиции. В аэропорт пермяк приехал, чтобы улететь в Сочи. В ожидании посадки на рейс перебрал с горячительным в кафе аэровокзала.

В отношении нарушителя транспортные полицейские составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, а после его закрыли в спецпомещении для задержанных лиц. Там пермяк провёл целую ночь. В качестве наказания мужчине предстоит оплатить штраф.

Кроме того, полицейские зарегистрировали факт оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в региональный Пермский следственный комитет на транспорте. Так что хулиган может стать ещё и фигурантом уголовных дел.

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