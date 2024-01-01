Алёна Бронникова Пермская УК растратила накопленные жителями 400 тысяч рублей Деньги находились на спецсчетах Поделиться Твитнуть

Инспекция госжилнадзора Пермского края обязала управляющую компанию ООО «Уралстройремонт» восстановить более 400 тыс. руб., накопленных жителями двух домов на специальных счетах. Как сообщает «Рифей», в ходе судебных разбирательств было установлено, что деньги собственников домов № 47 и 51 на Комсомольском проспекте в Перми были израсходованы не по целевому назначению.

«Проверкой установлены факты нецелевого расходования средств фонда капремонта: списание денежных средств со спецсчетов на оплату работ, не предусмотренных региональной программой капитального ремонта. Кроме того, выполненные работы по объёму относятся не к капитальному ремонту, а к текущему», — уточнили в инспекции.

После проверки ведомство направило УК предписание вернуть израсходованные деньги, которое не было исполнено. Инспекция обратилась в Свердловский районный суд и выиграла дело. Апелляцию УК Пермский краевой суд оставил без удовлетворения. В случае неисполнения обязательства должником в установленный срок дело будет передано на исполнение в службу судебных приставов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.