Многодетная семья из Пермского края выиграла в лотерею 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Денис и Алёна Носковы / фото: пресс-служба лотереи "Рапидо"

Многодетные родители из Пермского края, Денис и Алёна Носковы, стали обладателями главного приза — 9 157 455 руб. в недавнем тираже государственной лотереи «Рапидо». Удача улыбнулась им благодаря числам, которые Денис выбрал случайным образом в приложении «Столото».

Денис рассказал, что 20 лет назад его отец тоже выиграл в лотерею и приобрёл грузовик. Тогда Денис решил испытывать удачу, надеясь повторить успех родителя.

— На этот тираж я приобрёл два билета с одними и теми же номерами, различающимися лишь на два числа. Первый билет принёс 6 тыс. руб., а второй — свыше 9 миллионов, — делится впечатлениями мужчина. — Я был на работе, когда узнал о победе. От избытка эмоций аж дыхание перехватило. Пришлось выйти на улицу и отдышаться. Я сделал скриншот экрана с выигрышем и отправил жене в сообщении.

Алёна призналась, что до сих пор скептически относилась к лотереям. «Хоть супругу несколько раз и везло на 20 тыс. руб., всё же я не верила, что можно выиграть миллионы», — говорит женщина.

Денис работает оператором заправки бытовых газовых баллонов. Супруги воспитывают дочь и двоих сыновей.

У пары уже есть планы на полученные средства: закрыть кредиты, приобрести новый автомобиль, отремонтировать квартиру и купить дополнительное жильё для детей.

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