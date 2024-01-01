В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершился остановочный ремонт Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершился остановочный ремонт. Второй год подряд модернизация производства проходила одновременно практически во всех основных цехах.

Большой объем работы связан с отключением подачи природного газа на магистральном газопроводе «Чусовой —Березники — Соликамск». Впервые от него освободили не только производственную систему предприятия, но и внеплощадочные коллекторы.

За время остановочного ремонта на производстве было проведено порядка 5 500 различных работ. В частности, в цехе агрегата аммиака №1 заменены задвижки впуска природного газа и сброса технологических газов. На агрегате аммиака №2 установлено новое теплообменное оборудование. В цехе гранулированной аммиачной селитры — новая автоматическая система управления технологическим процессом.

В работах были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных цехов. Кроме того, привлечено более 800 человек из подрядных организаций и сотрудников других филиалов «Уралхима».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

К остановочному ремонту сотрудники «Азота» готовились, используя прошлогодний опыт работ во время отключения подачи природного газа. К одновременной остановке и последующему запуску всех цехов были готовы. Для того, чтобы охватить весь объем работ ремонтной кампании мы привлекали подрядные организации, а также специалистов из филиалов «КЧХК» и «ПМУ». Уверен, что новое и отремонтированное оборудование отработает следующий год стабильно, выполняя производственный план.

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