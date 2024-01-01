Мать исчезнувшей в Пермском крае 16-летней девочки раскрыла детали поисков дочери Поделиться Твитнуть

Мать 16-летней школьницы из посёлка Мыс Чусовского округа Прикамья рассказала журналистам об исчезновении дочери и её поисках, об этом пишет 59.ru.

Девушка пропала 31 августа. Родители обратились за помощью к волонтёрам, те начали распространять информацию в соцсетях, а через несколько дней обновили ориентировки, сообщив, что школьница может быть с неким 35-летним мужчиной, и опубликовали его фото.

Кем он приходится несовершеннолетней, мать девочки и рассказала изданию. С ним школьница познакомилась в Интернете, он сообщил ей, что является бездетным холостяком и ему 28 лет (на самом деле мужчине сейчас 35 лет и у него двое детей). Завязались романтические отношения. Девушка даже представила ухажёра родителям, соврав, что ему 24 года. Мать заявила, что против отношений дочери с этим мужчиной. После этого девушка исчезла.

Правоохранители нашли школьницу в Сергиевом Посаде в компании этого самого мужчины.

Сейчас девочка находится в приюте, где с ней работают психологи. По словам матери, как ей объяснили, это стандартная процедура в таких ситуациях.





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