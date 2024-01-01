Пермская ЦБК отметила 65-летний юбилей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

В Перми 20 сентября в рамках празднования 65-летия ПЦБК и Дня работников леса состоялось большое шоу профмастерства. На стадионе «Бумажник» в микрорайоне Бумкомбинат разместили 10 тематических площадок, где лучшие сотрудники предприятия разных профессий продемонстрировали свои навыки и умения.

Гостям представили свои навыки механики и электрики, лаборанты и экологи, пожарно-сторожевая команда предприятия. С виртуозным управлением автопогрузчиком можно было ознакомиться на площадке «Суперпогрузчик», с управлением манипуляторной установкой для выгрузки древесины — на площадке «Суперводитель». На площадке «Суперсварщик» сотрудники ПЦБК сварили «Славяновский стакан» из девяти разных металлов, повторив достижение инженера и изобретателя Николая Славянова.

В мероприятии приняли участие и учащиеся пермских образовательных учреждений. Студенты ПНИПУ на площадке «Суперхимик» организовали химическое шоу со смешиванием различных реактивов, а ученики пермской школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования и транспортировки продукции, которая была реализована совместно с инженерами ПЦБК.

Праздник стал завершающим событием в череде мероприятий юбилейного года и объединил около 2 тыс. человек. Участниками стали сотрудники и ветераны ПЦБК, гости праздника.

ПЦБК — одно из крупнейших в России вертикально-интегрированных предприятий, обеспечивающее производственный цикл от переработки сырья до реализации готовой продукции. По итогам 2023 года объём уплаченных налогов составил 2,4 млрд руб., выручка — 15,6 млрд руб.

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