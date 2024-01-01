Алёна Бронникова В Прикамье суд признал экстремистской общественную организацию Иск прокуратуры был удовлетворён 24 сентября Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд 24 сентября вынес решение по иску региональной прокуратуры о признании общественного объединения «Президиум Верховного Совета СССР»* экстремистским. Рассмотрев заявление, судья Роман Буланков удовлетворил требования истца.

«Требования удовлетворены, организация под таким названием признана экстремистской и запрещена на территории России», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно опубликованной на сайте суда информации, исковое заявление поступило в июне 2024 года. Административным истцом выступил прокурор Пермского края Павел Бухтояров, административными ответчиками — общественное объединение и руководитель Владимир Корякин. В качестве заинтересованных лиц были привлечены ГУ МВД РФ по Пермскому краю, Министерство юстиции РФ и краевое управление Минюста.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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