Врач-онколог из Перми спасла жизнь генетическому близнецу Спасительница и спасенный встретились на Дне донора костного мозга Поделиться Твитнуть

Анна и Сергей - генетические близнецы - встретились в одном городе, хотя шанс на нахождение донора составляет 1 к 10000!

Фонд «Дедморозим»

Врач-онколог из Перми Анна Вычугжанина ждет ребенка, она на 9-м месяце беременности. А недавно женщина дала жизнь еще одному человеку — пермяку Сергею Клочкову, излечившемуся благодаря ей от острого лейкоза.

Лекарство от рака — здоровые клетки костного мозга — Анна подарила Сергею два года назад.

«Когда сообщили, что найден донор, у меня впервые за весь период лечения дыхание перехватило от счастья, а не от болезни!», — вспоминает Сергей.

И, что самое удивительное, Анна и Сергей — генетические близнецы — встретились в одном городе, хотя шанс на нахождение донора составляет 1 к 10000!

А нынче они увиделись вживую — на дне донора костного мозга.

«Я очень ждала этой встречи, особенно в первые дни после донации! Хотя я знала, что, по законодательству, это возможно только через два года и только если реципиент этого захочет. У меня нет родных братьев и сестёр, и мне было очень интересно познакомиться. Как для врача-онколога для меня чудо, когда пациент отвечает на терапию, и тогда крылья за спиной вырастают, хотя он сам не ждал такого результата», — рассказывает Анна.

Оба ждали этой встречи.

Фонд «Дедморозим»

Знакомство Анны и Сергея организовала команда «Дедморозим», которая ведёт системную работу по привлечению доноров костного мозга и популяризации такого донорства в Пермском крае.

Организации удалось привлечь более 7 тысяч человек в регистр потенциальных доноров костного мозга. Его пересадка помогает полностью вылечить целый ряд смертельно опасных заболеваний крови, когда все остальные виды терапии бессильны.

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