В спецоперации погиб житель Прикамья Эдуард Таскаев Военнослужащего похоронят 26 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянского городского округа

Администрация Добрянского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО уроженца Добрянки Эдуарда Таскаева. Он был убит 2 сентября под Авдеевкой. Информация об этом размещена на официальной странице Добрянского ГО.

Эдуард родился 3 сентября 1978 года в д. Фоминка Добрянского муниципального района. Окончил там среднюю школу № 1, а затем поступил в профессиональное училище № 18, где выучился на тракториста.

После техникума молодой человек работал в разных организациях охранником, а позже — водителем спецтехники в организациях Полазны.

В этом году, 29 марта, мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации на Украине.

Служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в звании "гвардии рядовой".

Мужчина погиб 2 сентября при выполнении спецзадач вблизи населённого пункта Авдеевка. У него остались жена, сын и брат.

Прощание с военнослужащим состоится 26 сентября в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. Ладугина.

Администрация Добрянки выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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