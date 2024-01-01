В спецоперации погиб житель Прикамья Эдуард Таскаев
Военнослужащего похоронят 26 сентября
Администрация Добрянского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО уроженца Добрянки Эдуарда Таскаева. Он был убит 2 сентября под Авдеевкой. Информация об этом размещена на официальной странице Добрянского ГО.
Эдуард родился 3 сентября 1978 года в д. Фоминка Добрянского муниципального района. Окончил там среднюю школу № 1, а затем поступил в профессиональное училище № 18, где выучился на тракториста.
После техникума молодой человек работал в разных организациях охранником, а позже — водителем спецтехники в организациях Полазны.
В этом году, 29 марта, мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации на Украине.
Служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в звании "гвардии рядовой".
Мужчина погиб 2 сентября при выполнении спецзадач вблизи населённого пункта Авдеевка. У него остались жена, сын и брат.
Прощание с военнослужащим состоится 26 сентября в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. Ладугина.
Администрация Добрянки выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.