Алёна Бронникова Уровень активности клещей в Прикамье превысил многолетние показатели на 50% От укусов клещей пострадали уже 27 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

С начала сезона более 27 тыс. жителей Пермского края пострадали от укусов клещей. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Шутова.

«На сегодня в Пермском крае с укусами клещей в медицинские организации обратилось 27 423 человека. Это больше, чем в прошлом году (было 18 246) и на 50% выше многолетнего показателя», — отметила она.

По данным ведомства на 19 сентября, среди 27 тыс. пострадавших в медицинские организации обратились 4,6 тыс. детей. В Роспотребнадзоре напоминают, что, несмотря на снижение активности клещей, сезон ещё продолжается, и с паразитами можно по-прежнему столкнуться в лесах. Так, за прошлую неделю с укусами к медикам обратились 269 человек, из них 57 детей.

Жителей региона призывают пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

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