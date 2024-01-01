Алёна Бронникова В Прикамье осудили экс-инспектора охраны труда за незаконную вырубку леса Материальный ущерб оценили в 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Бывший государственный инспектор в области охраны окружающей среды в Пермском крае осуждён за незаконную рубку лесных насаждений, совершённую с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Чусовской городской суд установил, что виновный, занимая должность инспектора, срубил восемь деревьев, относящихся к защитным лесам, не имея на это необходимые разрешительные документы. Своими действиями мужчина причинил государственному лесному фонду материальный ущерб на сумму более 160 тыс. руб.

Причинённый лесному фонду ущерб мужчина возместил на стадии следствия в полном объёме. Кроме того, он осуществил компенсационную высадку лесных насаждений. С учётом позиции государственного обвинения суд назначил бывшему госслужащему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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