Алёна Бронникова Подрядчик по капремонту ГТС в Прикамье похитил более 1 млн рублей бюджетных средств Суд приговорил руководителя ООО к условному сроку Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Кудымкарский городской суд в Пермском крае признал виновным 49-летнего руководителя ООО в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере). Мужчине назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В рамках расследования дела было установлено, что виновный заключил муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища на р. Куве в Кудымкаре.

«В целях хищения денежных средств в период с июня 2018 года по ноябрь 2020 года предприниматель, не выполнив работы, предусмотренные сметной документацией, внёс заведомо недостоверные сведения в акт о приёмке выполненных работ и предоставил справку об их стоимости», — сообщает краевое УМВД.

За фактически невыполненные работы руководитель ООО получил денежные средства и потратил их на свои нужды. Материальный ущерб муниципальному учреждению составил более 1 млн руб. Часть суммы осуждённый возместил.

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