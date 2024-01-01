При проведении конкурса на строительство детского сада в Прикамье выявлены нарушения Победитель уличён в предоставлении недостоверной информации в заявке Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках при проведении конкурса на строительство детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского МО с начальной стоимостью контракта 410,6 млн руб.

Надзорный орган, изучив жалобу ООО «Парма» на итоги конкурса, согласно которым подряд достался ООО «Мастер», признал её обоснованной. Выяснилось, что компания-победитель предоставила в составе заявки недостоверную информацию об опыте работ в сфере строительства.

Подрядчик не смог подтвердить оригиналами документов копии 99 договоров на строительство коттеджей. Кроме того, при анализе бухгалтерской отчетности ООО «Мастер» антимонопольный орган обнаружил, что данные о выручке, указанные организацией в конкурсной заявке, отличаются от тех, которые Общество направило в налоговые органы.

В Пермском УФАС посчитали, что таким образом ООО «Мастер» получило необоснованные преимущества перед другими участниками закупки и привело к неправильному определению победителя конкурса.

Антимонопольное ведомство выдало предписание отменить результаты конкурсной процедуры и заново рассмотреть заявки участников.

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