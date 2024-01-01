В Перми 24 сентября открылась выставка «Металлообработка. Металлургия» Участие принимают 120 компаний Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба PRO EXPO

В Перми 24 сентября начала работу промышленная выставка «Металлообработка. Металлургия». Как отмечают организаторы, специализированный региональный проект является самым масштабным отраслевым событием прикладного значения в Приволжском федеральном округе.

В этом году на площадке КВЦ «Пермь Экспо» размещено более 300 единиц оборудования, которое участники продают прямо со стендов. На двух этажах выставочного центра представлены оборудование и технологии для промышленного сектора от 120 компаний из Китая, Беларуси и 46 регионов России.

«Выставка создана, в первую очередь, чтобы показать бизнесу и промышленным предприятиям Пермского края реальные решения и разработки для производства в условиях внешних вызовов», — сообщает организатор выставки, компания PRO EXPO.

Специалисты компаний отвечают на вопросы промышленников, рассказывают об особенностях внедрения и эксплуатации оборудования на производстве. Одной из главных задач проекта является содействие в развитии промышленного сектора Прикамья. Выставка продлится до 27 сентября.

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