Алёна Бронникова ГК «Алендвик» в октябре откроет «кафе ожидания» рядом с аэропортом в Перми В заведении будет работать табло с информацией о вылетах Поделиться Твитнуть

Пермская группа компаний «Алендвик» откроет в октябре кафе Chicken в Большом Савино. Как сообщает пресс-служба организации, заведение расположится в трёх минутах езды от международного аэропорта Пермь, за пределами зоны платной парковки на ул. Малой, 1а.

Кафе будет работать в формате «малти», то есть посетители смогут сформировать заказ разных брендов. В меню войдут бургеры, пицца, азиатские блюда и десерты. В ожидании рейсов гости смогут воспользоваться бесплатной парковкой и Wi-Fi. В заведении также будет доступно табло с информацией о вылетах.

Открытие кафе в Большом Савино расширит зону доставки для местных жителей, а также жителей Песьянки. В случае востребованности новый Chicken со временем перейдёт на круглосуточный режим работы.

«Мы стремимся создать уютное и удобное пространство для тех, кто встречает близких, а также для жителей ближайших районов. Надеемся, что новое кафе станет отличным местом, где можно не только вкусно поесть, но и скрасить ожидание самолёта», — прокомментировала генеральный директор ГК «Алендвик» Елена Юнко.





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