Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова провела мастер-класс в Перми Поделиться Твитнуть

Дарья Трубникова, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса провела мастер-класс для юных гимнасток в СК «Энергия» в Перми.

Встречу в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона» организовала компания «Уралкалий», которая входит в Группу «Уралхим». Всего перенять опыт пришли более 300 спортсменок из Пермского края.

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, обучила собственным «фишкам» работы с мячом и лентой. После мастер-класса участниц ждала автограф-сессия, где каждая имела возможность пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.

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