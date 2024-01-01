В Прикамье нашли надгробную плиту главного чаеторговца Российской империи В Кунгуре во время демонтажа аварийного здания ИК экскаваторщик выкопал надгробный камень купца Алексея Губкина Поделиться Твитнуть

Фото: Амир Махмудов

В Кунгуре на территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря экскаваторщик выкопал надгробный камень могилы почётного гражданина города Кунгура, благотворителя, купца-чаеторговца Алексея Губкина. Алексея Семёновича как крупнейшего чаеторговца знали во всей России.

Камень был обнаружен в бетонном фундаменте аварийного здания бывшей компрессорной ИК-30, располагавшейся на территории монастыря с 1930 по 2014 год. Он пролежал около 100 лет: Алексей Семёнович был похоронен в декабре 1883 года.





По словам бывшего мэра Кунгура Амира Махмудова, эта уникальная находка стала важнейшим событием в истории города.





«Этому открытию предшествовало событие десятилетней давности. Летом 2015 года, при прокладке теплосети в исправительной колонии 30, случайно был обнаружен могильный камень Елизаветы Алексеевны Губкиной — дочери известного кунгуряка. Руководство колонии передало находку музею. Увидев надгробный камень у дверей художественного музея, я сказал Сергею Михайловичу Мушкалову: «Вот бы найти могилу самого Алексея Семёновича...» И вот, это случилось…»

Елизавета, дочь Губкина, прожила недолго, всего пять лет. В честь неё Алексей Семёнович построил в 1878 году Дом призрения девочек-сирот (переименованный в рукодельную школу, а после революции ставший педагогическим училищем) и пожизненно содержал его.

Губкина уважали жители Кунгура — он в принципе много вкладывал в Кунгур, был меценатом. С каждого заработанного рубля миллионер жертвовал копейку бедным. Делал вклады в пользу храмов, жертвовал на всевозможные образовательные учреждения. Скульптура Губкина, главного по чаю в Российской империи, установлена в Кунгуре, в сквере рядом со зданием музея.

Фото: Амир Махмудов

Найденный при демонтаже здания камень принесли в крипту, которая находится в подвальном помещении Свято-Никольского храма. Именно здесь предположительно и были могилы Губкина, его супруги и дочери до постройки храма.





Могилы, скорее всего, не сохранились.





«Полагаю, могилы были уничтожены во время строительства новых корпусов исправительного учреждения. Надгробные камни сгребли и сровняли с землёй. Таких мест в городе достаточно много», — говорит Амир Нариманович.





По его словам, работы по созданию памятного места в честь самого знаменитого купца, благотворителя, внесшего неоценимый вклад не только в развитие города, но и в организацию чайной торговли Российской империи, близки к завершению.

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