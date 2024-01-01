«Росхим» отказался от покупки пермского «Камтэкс-Химпрома» Предприятие нуждается в серьёзном техническом перевооружении Поделиться Твитнуть

Собственники АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) и холдинг «Росхим» не смогли согласовать условия продажи пермского завода, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, после аудита потенциальный покупатель определил, что текущее техническое состояние предприятия позволяет ему функционировать и выполнять обязательства перед партнёрами, однако в будущем требуется значительное обновление технического оборудования. Переговоры в настоящий момент приостановлены.

В «Росхиме» отказались комментировать ситуацию.

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, который открылся в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. В настоящее время компания занимается производством фталевого ангидрида и диоктилфталата, а также фумаровой и бензойной кислот. Чистая прибыль в 2023 году составила 690,7 млн руб., выручка — 5,5 млрд руб. Перед возможной продажей совладельцы практически погасили долги предприятия, снизив кредитное бремя с 1,479 млрд до 301,5 млн руб.

Холдинг «Росхим» уже контролирует несколько химических активов в Пермском крае и в начале года стал управляющей компанией «Метафракс Кемикалс», ведущего производителя метанола в Европе. Летом текущего года «Росхим» приобрёл березниковское ООО «Сода-Хлорат» у депутата Юрия Борисовца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.