У Пермского Театра-Театра появился эксклюзивный билетный оператор Зрители смогут получать кэшбэк за покупки билетов, а театр экономить на продвижении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр и компания KASSIR.RU подписали соглашение о совместной работе. KASSIR.RU теперь выступает в роли эксклюзивного партнера по продаже билетов в ТТ и предоставляет билетный софт Radario.

Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин сообщил, что благодаря сотрудничеству зрители смогут получать кэшбэк за свои покупки и использовать накопленные баллы для получения скидки на будущие билеты. Программа лояльности находится в процессе запуска, а функция «Билет в подарок» уже доступна на официальном сайте.

«В течение сезона совместно с KASSIR.RU мы запустим в фойе вечернюю кассу. В ней, а также в основной кассе Театра-Театра, будет возможность приобрести билеты в ТТ и на другие мероприятия», — добавил Мухин.

Как отметила генеральный директор KASSIR.RU Елена Глуховская, «наш фокус на ближайшие два года — развитие именно в театральном сегменте: предложение самого качественного программного обеспечения для театров, увеличение маркетингового продвижения и продаж».

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