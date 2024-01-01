В Прикамье выпал первый снег Поделиться Твитнуть

На метеорологической станции Чердынь, расположенной в Пермском крае, 23 сентября в 11 часов был зафиксирован ливневый снегопад при температуре +1,5 градуса. Это первое выпадение снега в Прикамье в осенний период текущего года. Об этом сообщили в ГИС-Центр ПГНИУ.

В качестве справки: в прошлом году первые снежные осадки в Пермском крае (без формирования снежного покрова) прошли 9-10 октября, а в 2022 году — 26 сентября (тогда на юге региона образовался снежный покров), в 2020 году снег выпал 18-19 сентября, а в 2019 году — 24 сентября.

«Таким образом, сроки первого снега в 2024 году полностью соответствуют климатическим нормам», — отметили синоптики. В то же время они указали, что в Перми в течение следующих двух недель новых снежных осадков ожидать не стоит.

Неделя в целом будет сухой, кроме того, с четверга в регионе начнётся интенсивное потепление, и дневная температура снова достигнет отметок в +20...+22 градуса.





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