Дело обвиняемого во взятках замначальника колонии в Прикамье направлено в суд Андрей Шварёв вину не признал Поделиться Твитнуть

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительного учреждения, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Как стало известно «Новому компаньону», речь идёт об экс-замначальника ИК-37 Прикамья Андрее Шварёве.

Следствием установлено, что в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года заместитель начальника колонии, расположенной в Чусовском округе, получил лично и через посредника путём перевода на банковский счёт взятку в сумме более 500 тыс. руб. за общее покровительство осуждённого и лояльное к нему отношение.

В мае 2022 года обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, передал в пользование этому осужденному мобильный телефон с сим-картой.

Кроме того, в мае 2024 года фигурант дела получил через осужденного наручные мужские часы стоимостью более 57 тыс. руб., переданные в качестве взятки другим осужденным. Взятка также передавалась «за общее покровительство и попустительство».

В следкоме добавили, что вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. В настоящее время дело в отношении Шварёва направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уголовное дело в отношении Шварёва было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю летом 2023 года, примерно в это же время Шварёв уволился из системы ФСИН и уехал на спецоперацию. Тем не менее, в начале апреля 2024 года его всё же задержали на территории ДНР, доставили в Пермь и арестовали по обвинению в получении взяток. А в мае ему отказали в приостановлении уголовного дела.

Напомним, в марте 2024 года был арестован и начальник этой же исправительной колонии Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки.

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